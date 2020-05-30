بث تسجيل إباحي على أثير إذاعة رسميّة عربية

2020/05/30 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت مديرة إذاعة تونس الثقافية الرسميّة ، آمال القطاري، مساء الجمعة، إلى الاستقالة من منصبها، و ذلك على وقع جدل متصاعد، بسبب بث الإذاعة لمقطع صوتي ”إباحي“.و أثار المقطع الذي تضمّن إيحاءات جنسية موجة من الغضب بينما قالت الإذاعة الرسمية في تونس، إنها فتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، مشيرة إلى أنها أوقفت عن العمل […]

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