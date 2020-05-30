تظاهرة لأصحاب الأجور اليومية في البصرة

2020/05/30 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تظاهر العشرات من العاملين بنظام الأجور في مجال الكهرباء بمحافظة البصرة، السبت، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم.

وقرر المحتجون تنظيم اعتصام أمام الشركة العامة لتوزيع كهرباء المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة، داعين الحكومة إلى تحقيق مطالبهم.

ورغم أن الحكومة فتحت مطلع العام الحالي أبواب التعيينات أمام الخريجين، إلا أن مسؤولين حكوميين أكدوا أن هذه التعيينات، غير قانونية، نظراً لكون الموازنة غير مصادق عليها لحد الآن.

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