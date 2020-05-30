تركيا تخطط لعمليات تنقيب جديدة عن النفط في شرق المتوسط خلال أشهر 

2020/05/30 | 12:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول,-أ ف ب) – صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الجمعة أن تركيا تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية “خلال ثلاثة أو أربعة أشهر” في شرق البحر المتوسط حيث تثير أنشطة أنقرة غضب دول المنطقة.ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن دونماز قوله “بموجب اتفاق مع ليبيا قد نبدأ أنشطتنا في غضون ثلاثة […]

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