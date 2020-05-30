2020/05/30 | 12:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهر-(أ ف ب) – توفي الفنان حسن حسني الذي يعتبر من أيقونات الكوميديا المصرية، عن 89 عاما في القاهرة، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر السبت.وقال رئيس النقابة أشرف زكي “تم إدخاله إلى المستشفى أول من أمس (الخميس) وتوفي بنوبة قلبية مساء أمس (ليل الجمعة السبت)”.وخلال مسيرته التي استمرت 60 عاما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة النجم الكوميدي المصري حسن حسني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة النجم الكوميدي المصري حسن حسني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).