العراق.. إصابة لاعبة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرضت لاعبة عراقية بكرة الطائرة، إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال مصدر لوسائل إعلام محلية، إن “لاعبة نادي أمانة بغداد لكرة الطائرة، كوثر عباس، أصيبت بفيروس كورونا المستجد”.وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، والتي تعتبر أعلى معدل إصابات سجله العراق منذ دخول الفيروس إليه، […]

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