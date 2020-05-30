نفي اقالة قائد شرطة ديالى من منصبه

2020/05/30 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت قيادة شرطة ديالى حقيقة اقالة قائدها اللواء حامد الشمري من منصبه .وذكرت القيادة في بيان اليوم ان المعلومات التي أثيرت عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيير قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري غير صحيحة .واضافت ان الشمري يمارس مهامه الامنية بصورة طبيعية في المحافظة .

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