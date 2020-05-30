ابتكار شكل جديد للجدول الدوري للعناصر

2020/05/30 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قدم علماء جامعة كيوتو اليابانية، صياغة جديدة لشكل الجدول الدوري، التي بخلاف جدول مندلييف، أساسها الإلكترونات في الذرة، وتعتمد على سلوك البروتونات في النواة.وتفيد مجلة FoundationsofChemistry، بأن العلماء أطلقوا على الجدول الدوري الجديد اسم Nucletouch.ويذكر، أنه في عام 1963 منحت جائزة نوبل في الفيزياء لنظرية بنية قشرة النواة، التي […]

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