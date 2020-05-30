بايرن ميونخ يواجه دوسلدورف بهدف الاقتراب من لقب البوندسليغا

2020/05/30 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يملك فريق بايرن ميونخ، سجل نتائج رائع في المواجهات السابقة التي خاضها أمام فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني، قبل المواجهة التي تجمع بينهما، اليوم السبت، على ملعب “إليانز آرينا”، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر المسابقة التي تم استئنافها مؤخراً، وسط إجراءات صحية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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