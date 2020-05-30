ردهة الحميات بمدينة الحسين الطبية في كربلاء تمتلئ بالمصابين وتسجل حالة وفاة جديدة

2020/05/30 | 12:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]اكدت خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء تحويل 17 مصابا إلى مستشفى الهندية بعد امتلاء ردهتي الحميات في مدينة الامام الحسين (ع) الطبية.

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