سر تحول شواطئ نيوزيلندا للون الأحمر الدموي

2020/05/30 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحولت شواطئ نيوزيلندا إلى اللون الأحمر الدامي، في ظاهرة أثارت دهشة الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورة لها.وتغير لون الشاطئ الرملي من الأصفر إلى الأحمر، بسبب نفوق الآلاف من الكركند أثناء محاولات التكاثر.وتم التقاط الصورة في مدينة أوتاغو، مع وصول الملايين من الكركند إلى الشاطئ خلال المد العالي، الذي […]

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