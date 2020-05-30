مصدر لـ”العهد نيوز”: اتفاق سياسي على تمرير الوزارات الشاغرة باستثناء واحدة فقط

2020/05/30 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي، بوجود تفاق بين الكاظمي والكتل السياسية على تمرير جميع مرشحي الوزارات الشاغرة باستثناء وزارة النفط.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفق مع الكتل النيابية على تمرير جميع مرشحي الوزارات الشاغرة باستثناء وزارة النفط”.بدوره كشف النائب فلاح الخفاجي ، السبت ، عن عزم مجلس النواب عقد […]

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