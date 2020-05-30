2020/05/30 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إياد الإمارة مطالبنا حقة وتظاهراتنا سلمية ونحن “جماعات” مسالمة، العنف أسلوب طارئ علينا لم نعهده كثيراً في ثقافتنا أو في مدنيتنا الجديدة هو في بعض البدائيين الذين يشعرون انهم بعيداً عن دائرة القانون، قد نمد أيدينا على كل شيء من حولنا من أملاك الدولة لأسباب يطول شرحها الآن لكنا لا نميل إلى العنف كثيراً خصوصاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تايرات” أمريكا تحرقها هذه المرة!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تايرات” أمريكا تحرقها هذه المرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).