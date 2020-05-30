2020/05/30 | 12:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصام واضراب لأجور وعقود وزارة الكهرباء في المنطقة الجنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتصام واضراب لأجور وعقود وزارة الكهرباء في المنطقة الجنوبية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتصام واضراب لأجور وعقود وزارة الكهرباء في المنطقة الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).