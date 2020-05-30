2020/05/30 | 12:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نداء امني يشدد على فرض حظر التجوال التام في البصره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء امني يشدد على فرض حظر التجوال التام في البصره) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء امني يشدد على فرض حظر التجوال التام في البصره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).