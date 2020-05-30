2020/05/30 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، السبت (30 أيار 2020)، أن أكثر من 300 شخص حجروا في داخل منازلهم ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الموقف الوبائي في بابل: أكثر من 300 شخص حجروا بمنازلهم و54 في المستشفيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموقف الوبائي في بابل: أكثر من 300 شخص حجروا بمنازلهم و54 في المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).