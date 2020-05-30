قصف تركي يُردي أباً وابنه.. ويفجع عائلتهما في دهوك

2020/05/30 | 12:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرات الحربية التركية شنت غاراتها في الساعة العاشرة صباح اليوم على القرية مما أودى بحياة رجل وابنه - صورة ارشيفية

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