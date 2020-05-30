خلية الازمة في بابل تصدر بيانا بشأن حالات الاصابة

2020/05/30 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في بابل، السبت، بيانا بشأن حالات الاصابة.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا لمحافظة بابل ليوم السبت الموافق ٣٠ أيار ٢٠٢ هو الحجر المنزلي للملامسين ( ٣١٧ )”.واضافت، “ايضا الحالات المشتبه بها ( ٢١ )، والحالات المؤكدة الراقدة في المستشفى

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