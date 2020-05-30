إغلاق البيت الأبيض مع وصول الاحتجاجات إلى محيطه

2020/05/30 | 12:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلقت أبواب البيت الأبيض مع وصول مظاهرات احتجاجية ضد قتل شرطي للأمريكي الأسود جورج فلويد، إلى محيطه.ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا – لافاييت بارك تم إغلاق البيت الأبيض.وجرى إغلاق أبواب غرفة الإحاطة الصحفية في البيت الأبيض، حيث تم إغلاق مكاتب الصحفيين.كما رفض ضباط الخدمة السرية السماح لأحد بالخروج.وكان مراسلون صحفيون

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