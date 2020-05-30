مصائبُ الدّول المجاورة لـ العراق عند المُنتجين المحلّيين «فوائد»

2020/05/30 | 12:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في #العِراق، شراءُ المنتجات التركيّة أو الإيرانيّة أو الأردنيّة هو السائد، حتى التمور، ثمرةُ شجرة الشّعار الوطني للبلاد، تأتي من الخليج، لكن الحجر الصحي الذي فُرِض في الدول المجاورة، لاحتواءِ انتشار فايروس #كورونا، بدأ في…

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