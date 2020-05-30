نائب: الخلافات حول وزارتي الخارجية والنفط عميقة والانتهاء منها يحتاج لوقت

2020/05/30 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر النائب رياض المسعودي، السبت، أن الخلافات حول الحقائب الشاغرة عميقة والانتهاء منها يحتاج لوقت.وقال االمسعودي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الخلافـات الحقيقيـة تتركـز حـول وزارتي الخارجية والنفط، فالاخيرة لـم يتوصـل نواب البصـرة الى اتفاق وقدم 16 نائبا منهم خمسـة اسـماء الـى رئيـس الـوزراء، فـي حـين ما زال الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني […]

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