نائب عن الفتح: نرفض اصرار الكرد بشأن ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية

2020/05/30 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الفتح عباس الزاملي، السبت، دعم تحالف الفتح لاكمال الكابينة الوزارية في وقتها المحدد كما نرفض اصرار الكرد بشأن ترشحهم فؤاد حسين للخارجية.وقال الزاملي في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان “نواب البصرة تأخروا في حسم مرشح وزارة النفط”، مبينا ان المباحثات لاتزال مستمرة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لإكمال الكابينة […]

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