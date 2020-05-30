2020/05/30 | 13:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة ترامب تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة ترامب تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة ترامب تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).