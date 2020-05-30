2020/05/30 | 13:19 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لمطالبة البرلمان بحل نفسه وذكر الاعرجي في تغريدة عبر تويتر، قائلا :

السيد رئيس الوزراء..



إيفاءً لتعهدكم وتنفيذاً لأهم فقرة في برنامجكم

يتطلب التنسيق مع رئاسة الجمهورية للطلب...

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