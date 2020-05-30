إصابة لاعبة نادي بغداد للكرة الطائرة بكورونا

2020/05/30 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر في نادي امانة بغداد، اليوم السبت، بإصابة لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي كوثر عباس بفيروس كورونا.وقال المصدر، إن “لاعبة النادي كوثر عباس، اجرت الفحوصات الطبية خلال اليومين الماضيين للتأكد من حالتها الصحية بعد ارتفاع درجة حرارتها”.وأوضح أن “نتائج الفحوصات كانت إيجابية وتأكد إصابة اللاعبة بفيروس كورونا وهي الان تخضع للحجر […]

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