وزارة الصحة العمانية: تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 13:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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