بابل تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا لوافدين قادمين من روسيا

2020/05/30 | 13:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة بابل اليوم السبت، 11 إصابة بكورونا لوافدين قادمين من روسيا.وذكر مصدر , أن”المحافظة سجلت 11 إصابة بكورونا لوافدين قادمين من روسيا ،وسيتم نقلهم الى مستشفى مرجان”.وأضاف أن”الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بابل سبق وأن استقبلت فجر يوم الخميس الماضي 30 وافداً من روسيا عن طريق مطار البصرة”.

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