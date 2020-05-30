2020/05/30 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عماد محمد: المنهاج التدريب لمنتخب الناشئين على طاولة اللجنة الفنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 13:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد: المنهاج التدريب لمنتخب الناشئين على طاولة اللجنة الفنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد: المنهاج التدريب لمنتخب الناشئين على طاولة اللجنة الفنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).