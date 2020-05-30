الكشف عن سر تحول شواطئ نيوزيلندا الى اللون الأحمر الدموي

2020/05/30 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت شواطئ نيوزيلندا إلى اللون الأحمر الدامي، في ظاهرة أثارت دهشة الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورة لها.وتغير لون الشاطئ الرملي من الأصفر إلى الأحمر، بسبب نفوق الآلاف من الكركند أثناء محاولات التكاثر.وتم التقاط الصورة في مدينة أوتاغو، مع وصول الملايين من الكركند إلى الشاطئ خلال المد العالي، الذي تراجع متسببا في […]

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