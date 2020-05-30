نائب يطالب الكاظمي بتغيير واستبعاد المدراء العاميين الذين جاءوا بصفقات سياسية وحزبية

2020/05/30 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير واستبعاد المدراء العاميين الذين جاءوا بصفقات سياسية وحزبية على مدى السنوات الماضية.وبين الكناني ان ”اغلب المدراء العاميين في الوزارات لم يأتوا عن طريق استحقاق وظيفي وانما على اساس الاحزاب السياسية وعلى اساس شراء مناصب بالأموال لكي يكونوا عيونا لأحزابهم ونافذة […]

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