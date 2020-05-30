الانبار تعلن تسويق 125 الف طن من الحنطة

2020/05/30 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء مدينة الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ،السبت، عن تسويق نحو 125 الف طن من محصول الحنطة منذ بدأ عمليات التسويق في عموم مدن الانبار .وقال الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” مراكز تسويق الحنطة في عموم مدن الانبار اعلنت حصيلة عمليات التسويق في عموم مدن الانبار حيث وصلت الكمية […]

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