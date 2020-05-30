السفر بين المدن عبر الطائرات… تركيا تستعد لخفض إجراءات العزل بسبب كورونا

2020/05/30 | 13:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة التركيّة خفض إجراءات العزل والحظر التي فرضتها خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد تسجيل البلاد انخفاضاً في معدّل الإصابات اليومي بفيروس #كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأكد وزير النقل التركي “عادل قره إسماعيل” اليوم…

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