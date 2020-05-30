خرفان الكراسي!!

2020/05/30 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صادق السامرائي… “قره وآلاق قوينلو” قبيلتان تناوبتا على حكم العراق بعد أن غادره تيمورلنك في 1401 ميلادي , ففي عام 1411 ميلادي جاءت دولة الخروف الأسود , وفي عام 1488 ميلادي هزمتها دولة الخروف الأبيض , وانتهت هذه الدولة بعد أن أحذت بلاد فارس العراق عام 1508 ميلادية , وبعد ذلك جاء سليمان […]

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