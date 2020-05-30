محافظ بغداد: قدمنا طلباً لرئيس الوزراء لتمويل المشاريع العاملة

2020/05/30 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ بغداد محمد العطا طلباً إلى رئيس الوزراء لتمويل المشاريع العاملة والمصادق عليها.

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