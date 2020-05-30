الأعرجي :على الكاظمي المطالبة بحل البرلمان تمهيدا للانتخابات المبكرة

2020/05/30 | 13:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا نائب رئيس الحكومة الأسبق، بهاء الأعرجي، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الطلب من البرلمان لحل نفسه تمهيدا للانتخابات المبكرة.وقال الأعرجي، في تغريدة عبر "تويتر": " رئيس الوزراء..إيفاءً لتعهدكم وتنفيذاً لأهم فقرة في برنامجكم، يتطلب التنسيق مع رئاسة الجمهورية للطلب من البرلمان حل نفسه تمهيداً لإجراء الإنتخابات المبكرة".وأردف: "وبذلك تضع حجر الأساس لمشروع إعادة الثقة بين الشعب والنظام السياسي والتي فُقدت بسبب نهج الكتل التي شكلت الحكومات السابقة".

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