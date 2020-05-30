نائب عن صلاح الدين: قوى سياسية تبيع وتشتري مكاتب انتخابية بالكامل في المحافظة

2020/05/30 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي , السبت , قوى سياسية تعمل على بيع وشراء مكاتب انتخابية في المحافظة لغرض التلاعب في الانتخابات المقبلة , مطالبا رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء التدخل على الفور لمنع هذه الظاهرة الخطيرة التي ستؤثر على العملية السياسية المقبلة .وقال البلداوي في تصريح لـ […]

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