2020/05/30 | 13:32 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التحليق في زمن كورونا … مشقة لابد منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 13:32.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحليق في زمن كورونا … مشقة لابد منها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحليق في زمن كورونا … مشقة لابد منها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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