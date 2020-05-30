شاهد شوارع الكرخ ببغداد في ظل الحظر الشامل والارتفاع القياسي لإصابات كورونا

2020/05/30 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رصدت عدسة “يس عراق” شوارع بغداد ومدى التزام المواطنين بالحظر الوقائي من كورونا.وأظهرت الصور خلو الشوارع في وسط بغداد، جانب الكرخ، من المارة وهناك التزام من المواطنين بالحظر الشامل.وأمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، والتي تعتبر أعلى معدل إصابات سجله العراق منذ دخول […]

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