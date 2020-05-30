نصائح هامة حول كيفية تقوية الرئتين لمواجهة وباء كورونا

2020/05/30 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض أخصائي أمراض الرئة الروسي، أليكسي نيكيشينكوف في نقابلة مع التلفزيون الروسي أفضل خمس تمارين تساعد على تقوية الجهاز التنفسي.يجب إجراء التمرين الأول أثناء الجلوس على كرسي.ارفع يديك، استنشق الهواء بأنفك.بعد ذلك، تحتاج إلى إنزال يديك وأخذ الزفير من خلال الفم.للتمرين الثاني، يجب عليك أيضًا الجلوس على كرسي لفرد ذراعيك على الجانبين وجمعهما […]

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