2020/05/30 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، اليوم السبت، الحكومة العراقية، الى تشكيل وفود تفاوضية لتأجيل سداد ديون العراق الخارجية.وقال كوجر، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الديوان الخارجية في ذمة العراق، وفق موازنة 2019، كانت اكثر من 15 مليار دولار، ونحن كلجنة مالية في البرلمان العراقي، طالبنا الحكومة العراقية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تدعو الحكومة الى تشكيل وفود تفاوضية بشأن الديون الخارجية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تدعو الحكومة الى تشكيل وفود تفاوضية بشأن الديون الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).