إصابة لاعبة نادي بغداد لكرة الطائرة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في نادي امانة بغداد، السبت، بإصابة لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي كوثر عباس بفيروس كورونا.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “لاعبة النادي كوثر عباس، اجرت الفحوصات الطبية خلال اليومين الماضيين للتأكد من حالتها الصحية بعد ارتفاع درجة حرارتها”.وأوضح أن “نتائج الفحوصات كانت إيجابية وتأكد إصابة

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