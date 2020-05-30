المنهاج التدريبي لمنتخب الناشئين على طاولة اللجنة الفنية

2020/05/30 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد، أن التدريبات والاجتماعات عن بُعد مستمرة للاعبي المنتخب منذ انتشار جائحة كورونا ولغاية الآن.وقال محمد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “عملنا مع الجهاز الفني على جمع التدريبات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر على”أقراض مدمجة” ستقدم إلى اللجنة الفنية في اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل”.وبيّن […]

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