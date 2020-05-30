النجف الأشرف تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/05/30 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري رئيس خلية الأزمة، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

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