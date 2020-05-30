روسيا: ليس لدينا ثقة على الاطلاق بامريكا وهي مصدر المشاكل في العالم

2020/05/30 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف ان روسيا ليس لديها اية ثقة على الاطلاق بالولايات المتحدة ، مشيرا الى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمر بأسوأ ما شهدته لعقود سابقة حتى اللحظة الحالية .ونقل موقع ناشيونال انترست في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن ريباكوف قوله إن” الوضع الحالي لعلاقاتنا الثنائية […]

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