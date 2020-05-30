2020/05/30 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمادية: مقتل اب وابنه في قصف جوي تركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمادية: مقتل اب وابنه في قصف جوي تركي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمادية: مقتل اب وابنه في قصف جوي تركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).