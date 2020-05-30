بعد رسالة “البَغدادي” الشّهيرة.. «داعش» يطفو على السّطح مُجدّداً في سوريا والعراق

2020/05/30 | 14:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُكثّف تنظيمُ «داعش» هجماته في كلٍّ من #سوريا #العراق، مُستغلاً الواقع الدبلوماسي المتوتّر وانسحاب قوات #التحالف_الدولي بقيادة #الولايات_المتحدة بسبب جائحة #كورونا.فقد سبق وأعلن #دونالد_ترامب نهاية التنظيم، لكن العالم لم ينته بعد مع هذا التنظيم…

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