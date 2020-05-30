وزير الصحة اليمني: لا يمكننا إعطاء رقم دقيق للإصابات بكورونا

2020/05/30 | 14:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني ” طه المتوكل”، اليوم السبت، أن معدلات حالات الشفاء من فيروس كورونا عالية جدا في اليمن وذلك يعود لكبح جماح الإرهاب الإعلامي الذي يتحمل مسئولية جزء كبير من أعداد الوفيات حول العالم.وأكد المتوكل، خلال لقاء عام للكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في أمانة العاصمة بحضور وزير […]

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