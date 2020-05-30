2020/05/30 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل ونعول على المواطنين

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