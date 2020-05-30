2020/05/30 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، عن القبض على 150 شخصا في بغداد.وقالت في بيان انه "خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة، تم القبض ١٤٩ شخصا من المخالفين لتعليمات حظر التجوال".واضافت "كما تم القبض على شخص مطلوب وفق المادة(٤٥٧) ضمن منطقة الاسكان"، مشيرة الى "ضبط ثلاث سيارات عليها اشارات حجز ".

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