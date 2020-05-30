السيد الخامنئي يلقي خطابا الاربعاء المقبل في ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

2020/05/30 | 14:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين اللجنة المركزية لاقامة مراسم ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي سيلقي خطابا يوم الاربعاء في الذكرى السنوية لرحيل الامام روح الله الموسوي الخميني.وقال محمد علي انصاري في تصريح صحفي اليوم السبت، انه بناء على التعليمات الصحية اتباعا لسيرة الامام الخميني الراحل (رض) الذي كان ملتزما […]

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