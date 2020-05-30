قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومواد تفجير في جرف النصر

2020/05/30 | 14:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من الحشد الشعبي، السبت، على مضافة لداعش تحوي أسلحة ومواد تفجير في جرف النصر .وقال بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “قوة من قيادة عمليات الجزيرة للحشد عثرت على مضافة لعناصر داعش تحوي عددا من الأسلحة وصواعق ومواد تفجير لداعش في منطقة الرويعية في جرف النصر شمال محافظة بابل […]

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